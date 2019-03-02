Цобель выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Корастылев - 8-й

Немецкий биатлонист Давид Цобель стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Второе место занял норвежец Хенрик Л`Абе-Лунн, третье - его соотечественник Йоханнес Дале.

Россиянин Сергей Корастылев стал 8-м, Карим Халили - 18-м, Игорь Малиновский - 19-м, Антон Бабиков - 20-м, Семен Сучилов - 23-м, Ильназ Мухамедзянов - 24-м.

Отепя (Эстония)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Давид Цобель (Германия) - 24.15,8 1 (шт. круг)

2. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) - отставание 9,2 (2)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) - 11,0 (1)

4. Маттиас Дорфер (Германия) - 15,1 (0)

5. Аристид Бегю (Франция) - 25,7 (1)

6. Данило Райтмюллер (Германия) - 34,2 (1)...

8. Сергей Корастылев (Россия) - 47,9 (0)...

18. Карим Халили (Россия) - 1.22,9 (1)

19. Игорь Малиновский (Россия) - 1.23,2 (1)

20. Антон Бабиков (Россия) - 1.30,1 (2)...

23. Семен Сучилов (Россия) - 1.35,4 (3)

24. Ильназ Мухамедзянов (Россия) - 1.36,2 (2)

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