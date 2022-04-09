Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался о санкциях в отношении сборной России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

«Могу лишь предположить. Биатлон сейчас является одним из самых рейтинговых зимних видов спорта не только в нашей стране, но и на Европейском континенте. По этой причине наверняка на IBU оказывается серьезное давление. Мы же видим, что происходит сейчас на мировой политической арене. Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована. Так как российский биатлон — это не только спортсмены, но и огромная телеаудитория. Такая потеря, конечно, не лучшим образом отразится на развитии и популярности нашего любимого вида спорта», — цитирует Круглова RT.

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов.