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9 апреля, 23:32

«Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована». Круглов — о санкциях против сборной России

Круглов считает, что санкции не лучшим образом отразятся на российском спорте
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Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался о санкциях в отношении сборной России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

«Могу лишь предположить. Биатлон сейчас является одним из самых рейтинговых зимних видов спорта не только в нашей стране, но и на Европейском континенте. По этой причине наверняка на IBU оказывается серьезное давление. Мы же видим, что происходит сейчас на мировой политической арене. Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована. Так как российский биатлон — это не только спортсмены, но и огромная телеаудитория. Такая потеря, конечно, не лучшим образом отразится на развитии и популярности нашего любимого вида спорта», — цитирует Круглова RT.

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/988345-kruglov-biatlon-ibu-otstranenie
Биатлон
Николай Круглов
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