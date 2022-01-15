Пащенко занял третье место на этапе Кубка IBU в Словакии
Российский биатлонист Петр Пащенко занял третье место на этапе Кубка IBU в Словакии.
Первым стал француз Эмильен Клод. Второе место занял норвежец Синнре Петтерсен.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Эмильен Клод (Франция) — 24.35,8 (1 промах)
2. Синнре Петтерсен (Норвегия) — отставание 15,0 (3)
3. Петр Пащенко (Россия) — 17,5 (1)
4. Денис Насыко (Украина) — 17,7 (2)
5. Василий Томшин (Россия) — 23,2 (2)
6. Милан Жемличка (Чехия) — 23,7 (0)
7. Дмитрий Иванов (Россия) — 30,5 (1)
10. Михаил Первушин (Россия) — 47,8 (2)
19. Никита Поршнев (Россия) — 1.20,6 (3)
21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.24,7 (5)
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