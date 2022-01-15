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Сегодня, 15:34

Пащенко занял третье место на этапе Кубка IBU в Словакии

Роман Шишов
Корреспондент

Российский биатлонист Петр Пащенко занял третье место на этапе Кубка IBU в Словакии.

Первым стал француз Эмильен Клод. Второе место занял норвежец Синнре Петтерсен.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Эмильен Клод (Франция) — 24.35,8 (1 промах)
2. Синнре Петтерсен (Норвегия) — отставание 15,0 (3)
3. Петр Пащенко (Россия) — 17,5 (1)
4. Денис Насыко (Украина) — 17,7 (2)
5. Василий Томшин (Россия) — 23,2 (2)
6. Милан Жемличка (Чехия) — 23,7 (0)
7. Дмитрий Иванов (Россия) — 30,5 (1)
10. Михаил Первушин (Россия) — 47,8 (2)
19. Никита Поршнев (Россия) — 1.20,6 (3)
21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.24,7 (5)

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