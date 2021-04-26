Самуэльссон сделал пожертвование в фонд по борьбе с допингом

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поздравил исследователя в области медицины Арне Юнгквиста с юбилеем и сделал пожертвование в его фонд по борьбе с допингом.

Юнгквист был председателем медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) с 2002 по 2014 год. Также он является одним из основателей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).