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Допинг

Самуэльссон сделал пожертвование в фонд по борьбе с допингом

22:20
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поздравил исследователя в области медицины Арне Юнгквиста с юбилеем и сделал пожертвование в его фонд по борьбе с допингом.

Юнгквист был председателем медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) с 2002 по 2014 год. Также он является одним из основателей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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