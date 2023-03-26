Белорусы могут выиграть чемпионат России по биатлону! Главные интриги большой охоты в Ханты-Мансийске

Хедхантинг в сборную России в Хантах — он может оказаться важным, если нас вдруг вернут на международные соревнования.

Нельзя сказать, что Ханты-Мансийск прямо-таки живет биатлоном. В аэропорту много людей в цветах хаки, которые явно держали настоящее оружие — и на фоне их разговора биатлонные стрелялки выглядят немного по-игрушечному. Но и свободный вход для зрителей, и билборды по всему городу должны сделать свое дело. Так что чемпионат России должен стать большим событием и достойно закрыть зимний сезон, в котором, надо признать, биатлон вспоминали по особым случаям.

Погода будет непредсказуемой

По крайней мере, как говорят местные, все гостиницы забиты. Биатлонная тусовка все-таки более устоявшееся понятие, чем лыжная, при этом даже в Тюмени на «Жемчужине Сибири» было достаточно народу. А в Хантах стадион прямо в городской черте, до него добираться не час, а 10 минут почти из любой точки. Да и несмотря на продвинутую архитектуру, живописное расположение между Обью и Иртышом и наступившую весну, мощнее событий в Ханты-Мансийске не проходит. «Югра» в КХЛ уже не играет и даже из плей-офф ВХЛ вылетела, а футбола тут отродясь не было.

Кстати, погода действительно может преподнести сюрпризы — в городе всю неделю обещают то дождь, то заморозки, то потепление, иногда по ходу одних суток. Все это накладывает дополнительные требования к сервису. В воскресенье, когда я прилетел в Ханты-Мансийск, утром лил дождь, а уже к середине дня светило солнце. В географии это по-умному зовется резко континентальный климат.

Традиционно чемпионат России по биатлону ввиду обилия дисциплин (нигде столько медалей, наверное, не разыгрывают) делится на несколько этапов. Суперспринты прошли в Рыбинске, часть гонок — в Ижевске, теперь очередь Ханты-Мансийска — здесь пробегут спринт, гонку преследования, эстафету и масс-старт. А закончится чемпионат в соседней Тюменской области, в Увате, супермарафоном на 40 и 30 км — чисто российской дисциплиной. Разве что гонки патрулей не хватает (еще в 2010-х ее проводили).

Ва-банк Латыпова и возвращение ветеранок

Главная интрига у мужчин — сможет ли зажечь Эдуард Латыпов. Он не поехал на шоу-программу к лыжникам на их чемпионат России, а предпочел точечно готовиться к главному биатлонному турниру года, на котором в Ижевске золото ему не покорилось. Зато на российских стартах успешно выглядят Карим Халили, Александр Поварницын и другие, которые вдрызг проиграли Эдуарду содружество. Латыпову надо что-то выигрывать в Хантах, чтобы сделать статус первого номера сборной безоговорочным.

У женщин ситуация иная — здесь целый пул фаворитов, все из которых могут выиграть любую гонку. Как минимум можно перечислить Казакевич, Сливко, Горееву, Носкову, Каплину, Куклину, Гербулову. Но интересен этот чемпионат не только борьбой за победы — на нем полноценно вернутся сразу два ветерана. Екатерина Юрлова-Перхт, которая еще помнит советскую школу, в свои 38 еще активна и очень здорово зарекомендовала себя на последнем этапе Кубка Содружества. Евгения Буртасова (Павлова) не выступала с летнего чемпионата России на роллерах, но как минимум будет интересна, в том числе и в микст-зоне.

Что с белорусами?

После долгих колебаний на чемпионат все-таки приехала Динара Алимбекова-Смольская, обыгравшая всех россиянок на Кубке Содружества. Она очень была зла, когда на масс-старт в Ижевске белорусов не допустили. Но в остальных дисциплинах они имеют полное право участвовать. Сестры Кручинкины и муж Динары Антон Смольский также одни из фаворитов. Правда, призовые (до 100 тысяч рублей за гонку) им выплачивать, согласно положению, не будут.

Отдельная интрига этого турнира — медальный зачет среди регионов. Он более плотный и принципиальный, чем можно себе представить. После Рыбинска и Ижевска сразу у трех сборных по два золота, и среди них нет Югры, а в топе много регионов, которые год назад не были даже в пятерке (в прошлом году зачет выиграли Санкт-Петербург и ХМАО). Сейчас таблица выглядит так:

У ХМАО лишь две скромные бронзы. Есть мотивация отыгрываться.

Расписание чемпионата России