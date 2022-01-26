Буртасова выиграла Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок
Российская биатлонистка Буртасова выиграла Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок
Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы.
Таким образом, россиянка забрала Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок.
28-летния Буртасова стала трехкратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2018/19 Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Буртасову лучшим новичком года среди женщин.
Новости