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Сегодня, 18:12

Буртасова выиграла Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок

Российская биатлонистка Буртасова выиграла Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок
Иван Шитик
Корреспондент

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы.

Таким образом, россиянка забрала Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок.

28-летния Буртасова стала трехкратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2018/19 Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Буртасову лучшим новичком года среди женщин.

Сборная России по биатлону
Евгения Буртасова (Павлова)
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