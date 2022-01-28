Подчуфарова объявила о завершении карьеры

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о том, что завершает карьеру, сообщает Sport24.

Последним выступлением в карьере 29-летней спортсменки стала «Гонка звезд», что проходит в Москве 28 января.

Подчуфарова объявила о своем решении перед гонкой, где она уже пробежала свой этап.

Подчуфарова — мастер спорта международного класса, чемпионка мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования на 10 км, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.