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Сегодня, 18:35

Подчуфарова объявила о завершении карьеры

Российская биатлонистка Подчуфарова объявила о завершении карьеры
Иван Шитик
Корреспондент
Ольга Подчуфарова.
Фото СБР.

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о том, что завершает карьеру, сообщает Sport24.

Последним выступлением в карьере 29-летней спортсменки стала «Гонка звезд», что проходит в Москве 28 января.

Подчуфарова объявила о своем решении перед гонкой, где она уже пробежала свой этап.

Подчуфарова — мастер спорта международного класса, чемпионка мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования на 10 км, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.

Источник: https://sport24.ru/
Ольга Подчуфарова
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