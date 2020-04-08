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«Буду тренироваться в любых условиях, не опущу руки». Логинов — о подготовке в самоизоляции

12:32
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов/СБР
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов/СБР
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Российский биатлонист Александр Логинов в прямом эфире комментатора Дмитрия Губерниева в Instagram рассказал о том, как проводит время в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Все хорошо, со здоровьем все нормально, — сказал Логинов. — Семья со мной, проводим отлично время. В такой сложный период пытаемся максимум извлечь от нахождения рядом друг с другом. Для меня этот период очень важен. Ведь я провожу много времени с супругой и дочкой. Да, ситуация очень сложная в стране и мире. Но мы стараемся поддерживать друг друга.

Естественно, все спортсмены тренируются. Находят различные варианты домашних тренировок. Может быть, сложно, но это и закаляет где-то. Всегда можно найти пару десятков минут, чтобы поддержать себя в форме. Я не собираюсь опускать руки. Буду тренироваться в любых условиях. Конечно, это большой удар. Но надеюсь, что смогу подтянуть другие стороны. Со стрелковой подготовкой сложно. Когда вся эта ситуация закончится, будем восполнять этот пробел. Соскучится мы точно успеем.

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