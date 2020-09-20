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Брагин сменил Редькина во главе тренерского совета СБР

17:07
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Владимир Брагин сменил Евгения Редькина во главе тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

Кандидатами на пост председателя тренерского совета также были Владимир Барнашов и Максим Кугаевский, перед выборами они сняли свои кандидатуры.

Брагин в прошлом работал тренером сборной России, долгое время возглавлял команду Ханты-Мансийского автономного округа, которой сейчас руководит олимпийский чемпион 1992 года Редькин. Тренерский совет Редькин возглавлял на протяжении года — он пришел на смену тренеру команды Тюменской области Кугаевскому.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9504705

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