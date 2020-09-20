Брагин сменил Редькина во главе тренерского совета СБР

Владимир Брагин сменил Евгения Редькина во главе тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

Кандидатами на пост председателя тренерского совета также были Владимир Барнашов и Максим Кугаевский, перед выборами они сняли свои кандидатуры.

Брагин в прошлом работал тренером сборной России, долгое время возглавлял команду Ханты-Мансийского автономного округа, которой сейчас руководит олимпийский чемпион 1992 года Редькин. Тренерский совет Редькин возглавлял на протяжении года — он пришел на смену тренеру команды Тюменской области Кугаевскому.