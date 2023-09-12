Кручинкина об уходе из сборной Белоруссии: «Не поняла, почему со мной так. Это началось после Олимпиады»

Елена Кручинкина рассказала «СЭ», что у нее остались обиды за уход из белорусской сборной. В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области.

— Ты рассказывала, что не взяли в команду, потому что посчитали старой. Но ты же одного возраста с сестрой. Как так?

— Ирина младше меня на пять минут, поэтому она молодая, а я старая, — сказала Кручинкина «СЭ». — Поэтому тут критерии отбора немножко я не прошла (смеется).

— И все же — почему не взяли?

— Ой, там, оказывается, было очень много вопросов. Я сама не поняла за что. То ли из-за того, что у меня травма, то ли из-за того, что я старая, то ли из-за того, что не отобралась в состав, не выполнив критерии. Хотя я не была худшей. Знаю, откуда ноги растут. Но не буду говорить. Если захотят — уберут. Думаю, что не в этом был вопрос.

— Обид на тебя нет за уход? Или, наоборот, у тебя не осталось?

— У меня есть. Я не поняла, почему со мной так. Это началось еще после Олимпиады, хотя я не была слабой. У меня были медали с этапов Кубка мира, неплохие личные заезды. У меня есть обида. Потому что, несмотря на травмы и болезни, я все равно выступала, через слезы бегала старты, хотя могла это все пропускать и ничего не бегать. Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида. Хотя уже немножко отпускает, потому что я попала в классную команду. Вижу, что я все-таки нужна им, что они болеют за меня, переживают и надеются, что все-таки реабилитируюсь и покажу какие-то результаты. Не жалею о том, что было и что есть. И благодарна тем людям в белорусской команде, которые все-таки помогали мне, верили в меня. Есть люди, которые постоянно ко мне подходят и говорят, что у меня все получится. Я надеюсь, что все-таки была полезна Белоруссии. Как бы мне ни говорили, что мои результаты никому не нужны, надеюсь, что они все-таки были не лишними. В эстафетах неплохо помогала девчонкам. Мы три раза стали вторыми на Кубке мира и четвертыми на чемпионате мира. Я все-таки не бесполезный спортсмен, как посчитали.

С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.