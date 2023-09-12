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Кручинкина о выступлении в масс-старте на Кубке Содружества: «Очень-очень плохо. Даже никаких плюсов не могу взять»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Елена Кручинкина прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи. Спортсменка заняла в гонке 24-е место из 26 участниц, совершив 10 промахов.

— Первый старт после перерыва. Как он для тебя прошел?

— Последний старт был на чемпионате России в марте, — сказала Кручинкина «СЭ». — После этого не бегали ни соревнования, ни контрольных тренировок. В Сочи еще приболела. Всю подготовительную часть пропустила. На разминке перед масс-стартом вроде бы неплохо себя чувствовала. Думала, не так плохо пробегу. Первый круг прошли в хорошем темпе, но что-то меня связало. После уже не смогла нормальную скорость поддерживать. Думала, что главное — дойти. Еще со стрельбой вообще удалось справиться. Вроде выстрелы казались хорошими, видимо, куда-то в габариты. Они не должны быть далекими. Это был первый старт с праворукой винтовкой. Оцениваю старт очень-очень плохо, даже плюсов никаких не могу отсюда взять. Перед последней стойкой перебрала с ходом, потому что видела, что Настя (Гореева) догоняет. Старалась, чтобы она не обогнала и нас не сняли как круговых. Поэтому стойка получилась очень плохая.

— Насколько непривычно с праворукой винтовкой?

— Тяжело контролировать выстрелы, потому что еще удержания нет, палец не успевает вовремя нажать. В тренировках еще получается, а с ходу все равно концентрация теряется. Тем более в горах ноги начинают трястись. Это все с опытом придет. Нужно больше работать. Все нормально. Рабочие моменты. Думаю, что Максим Владимирович (Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области) уже пожалел, что меня взял в команду, но постараюсь зимой оправдать его надежды. Надеюсь, что смогу реабилитироваться и показать достойные результаты.

Выступавшая за Белоруссию Кручинка в это межсезонье вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области.

Елена Кручинкина. «Может дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Биатлон
Елена Кручинкина
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