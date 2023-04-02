Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:57

Биатлонистка Казакевич — об условиях МОК: «Нам скажут — мы поедем, не скажут — не поедем»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Казакевич.
Фото СБР

Российская биатлонистка, чемпионка России в масс-старте Ирина Казакевич после победы в заключительной гонке турнира рассказала журналистам о своей позиции по критериям МОК для участия в международных стартах.

«Отсутствие международных стартов на меня повлияло. Весь декабрь я испытывала грусть и досаду из-за того, что так много готовилась. Особенно после успеха на Олимпиаде. А сейчас МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Мы готовы вернуться на международные старты, но я уже немного смирилась с этим, если честно. Пока очень сложные условия для нашего выступления. Может, в дальнейшем МОК их изменит, но пока мы зависим от наших федераций. Они будут рассматривать рекомендации.

Мы, спортсмены, ничего не можем на это ответить. Нам скажут — мы поедем, нам не скажут — мы не поедем. Мы выступаем за свою страну, и наше государство дает нам возможность развиваться, тренироваться», — сказала Казакевич.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Биатлон
Олимпиада
Ирина Казакевич
МОК
6
2
Читайте также
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казакевич выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Новости
RSS RSS
Все новости