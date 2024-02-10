Биатлонистка Батманова победила в спринте на Спартакиаде 2024
Биатлонистка Анастасия Батманова победила в спринте на Всероссийской спартакиаде 2024 года. Гонка проходила в Златоусте.
Спортсменка прошла дистанцию за 22 минуты 56,1 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место заняла Виктория Сливко, отстав от лидера на 3,5 секунды, при 1 промахе. Третьей финишировала Анастасия Гореева (+5,1 секунды, при 1 промахе).
Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст
Биатлон. Женщины. Спринт
Топ-5
1. Анастасия Батманова — 22.56,1 (0 промахов)
2. Виктория Сливко +3,5 (1 промах)
3. Анастасия Гореева +5,1 (1 промах)
4. Юлия Шеллер +25,0 (0 промахов)
5. Анастасия Зырянова +25,8 (0)
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