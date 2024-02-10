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10 февраля, 13:14

Биатлонистка Батманова победила в спринте на Спартакиаде 2024

Руслан Минаев
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Анастасия Батманова.
Фото Скриншот трансляции

Биатлонистка Анастасия Батманова победила в спринте на Всероссийской спартакиаде 2024 года. Гонка проходила в Златоусте.

Спортсменка прошла дистанцию за 22 минуты 56,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла Виктория Сливко, отстав от лидера на 3,5 секунды, при 1 промахе. Третьей финишировала Анастасия Гореева (+5,1 секунды, при 1 промахе).

Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст

Биатлон. Женщины. Спринт

Топ-5

1. Анастасия Батманова — 22.56,1 (0 промахов)

2. Виктория Сливко +3,5 (1 промах)

3. Анастасия Гореева +5,1 (1 промах)

4. Юлия Шеллер +25,0 (0 промахов)

5. Анастасия Зырянова +25,8 (0)

Биатлон
Анастасия Батманова
Анастасия Гореева
Виктория Сливко
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