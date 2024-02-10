Латыпов победил в спринте на Спартакиаде 2024
Биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Златоусте.
Спортсмен прошел дистанцию за 23 минуты 42,8 секунды, допустив 1 промах.
Второе место занял Кирилл Бажин, отстав от победителя на 15,1 секунды (0 промахов). Третьим финишировал Даниил Серохвостов +22,0 (1 промах).
Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст
Биатлон. Мужчины. Спринт
Топ-5
1. Эдуард Латыпов — 23.42,8 (1 промах)
2. Кирилл Бажин +15,1 (0 промахов)
3. Даниил Серохвостов +22,0 (1 промах)
4. Карим Халили +26,4 (1 промах)
5. Максим Цветков +32,3 (0 промахов)
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