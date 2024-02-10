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10 февраля, 10:41

Латыпов победил в спринте на Спартакиаде 2024

Руслан Минаев
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Эдуард Латыпов.
Фото Скриншот трансляции

Биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Златоусте.

Спортсмен прошел дистанцию за 23 минуты 42,8 секунды, допустив 1 промах.

Второе место занял Кирилл Бажин, отстав от победителя на 15,1 секунды (0 промахов). Третьим финишировал Даниил Серохвостов +22,0 (1 промах).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст

Биатлон. Мужчины. Спринт

Топ-5

1. Эдуард Латыпов — 23.42,8 (1 промах)

2. Кирилл Бажин +15,1 (0 промахов)

3. Даниил Серохвостов +22,0 (1 промах)

4. Карим Халили +26,4 (1 промах)

5. Максим Цветков +32,3 (0 промахов)

Всероссийская Спартакиада 2024
Даниил Серохвостов
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
3
1
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