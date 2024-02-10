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10 февраля, 15:10

Ишмуратова назвала турниры без российских биатлонистов соревнованиями астматиков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила, что международные турниры по биатлону без российских спортсменов стали похожи на соревнования астматиков.

«Без наших спортсменов, если честно, мне неинтересно, — цитирует Ишмуратову ТАСС. — Да, мы проваливались в выступлениях, но бывали и хорошие результаты. Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина. А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками».

В субботу, 10 февраля, на лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте имени Ишмуратовой состоялись мужская и женская спринтерские гонки на Всероссийской спартакиаде 2024. Победы одержали Эдуард Латыпов и Анастасия Батманова.

Источник: ТАСС
Биатлон
Светлана Ишмуратова
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