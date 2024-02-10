Ишмуратова назвала турниры без российских биатлонистов соревнованиями астматиков

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила, что международные турниры по биатлону без российских спортсменов стали похожи на соревнования астматиков.

«Без наших спортсменов, если честно, мне неинтересно, — цитирует Ишмуратову ТАСС. — Да, мы проваливались в выступлениях, но бывали и хорошие результаты. Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина. А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками».

В субботу, 10 февраля, на лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте имени Ишмуратовой состоялись мужская и женская спринтерские гонки на Всероссийской спартакиаде 2024. Победы одержали Эдуард Латыпов и Анастасия Батманова.