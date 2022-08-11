Губерниев считает, что Федерации биатлона Московской области протянула Бех и ее тренеру руку помощи

Телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что исключенная из сборной Украины, биатлонистка Екатерина Бех будет выступать на чемпионате России.

«Замечательно, что Федерации биатлона Московской области, которую возглавляет господин Нуждов, протянула спортсменке и ее тренеру, что важно, руку помощи. Они выбрали путь в свое время, переехали на Украину, но сейчас это невозможно, поэтому вернулись и слава богу. Пусть выступает», — сказал Губерниев «СЭ».

23-летняя спортсменка до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда ранее был отчислена из-за ситуации в стране. На данный момент она тренируется в России.