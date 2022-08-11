Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 19:46

Губерниев считает, что Федерации биатлона Московской области протянула Бех и ее тренеру руку помощи

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что исключенная из сборной Украины, биатлонистка Екатерина Бех будет выступать на чемпионате России.

«Замечательно, что Федерации биатлона Московской области, которую возглавляет господин Нуждов, протянула спортсменке и ее тренеру, что важно, руку помощи. Они выбрали путь в свое время, переехали на Украину, но сейчас это невозможно, поэтому вернулись и слава богу. Пусть выступает», — сказал Губерниев «СЭ».

23-летняя спортсменка до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда ранее был отчислена из-за ситуации в стране. На данный момент она тренируется в России.

Дмитрий Губерниев
Екатерина Бех
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
РУСАДА и МВД РФ заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом
Российский гроссмейстер будет выступать за США. Что стоит за поступком Опарина?
Федерация скалолазания России еще изучает возможность подачи иска в CAS на отстранение
Сборная России по мини-футболу примет участие в международном турнире «Кубок Каспия» в Иране
Юрий Новиков рассказал, что думает об отсутствии российской сборной на МЧМ 2022 года
Резцова пропустит два этапа Кубка Содружества
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Васильев: «Насколько я знаю, Бех — достаточно талантливая барышня»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости