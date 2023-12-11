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Сегодня, 18:15

Биатлонист Сидоров объяснил, почему учился торговать на маркетплейсах

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Евгений Сидоров рассказал «СЭ», что у него не возникало желания бросать спортивную карьеру. Также он объяснил, почему решил пройти обучение по работе с маркетплейсами.

— Тренер Юрий Каминский, комментируя в том числе твою ситуацию, как-то сказал, что у нас нет стройной системы подготовки спортсменов, начиная с юношеских лет. Согласен ли с ним?

— Да. Некоторые тренеры форсируют события. У кого-то в юношах и юниорах спортсмены хорошо бегут, дают хорошие надежды, а после перехода во взрослый спорт перестают бежать. Спортсмены уже настолько набегались и выхолощены, что их не хватает в большом спорте. Вроде сейчас хотят эту систему наладить. Будем надеяться, что все получится.

— Многие талантливые юниоры пропадают на этом пути. У тебя не возникало мыслей о завершении?

— Нет. Были ощущения в некоторые сезоны, что, может, я зря тренируюсь, что ничего не получится. Но когда пару дней не потренируешься, то понимаешь, что без этого уже не можешь, что бросать на полпути — это не для тебя. Ты должен сам себе доказать, что непросто так проходил этот путь. Нужно постараться добиться максимума, чтобы не жалеть потом.

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— Не искал другие пути? Уточняю, потому что видел у тебя в соцсетях посты о том, что ты проходил обучение по торговле на маркетплейсах.

— Были мысли, чтобы найти еще какое-то увлечение. Я попробовал. Понял, что это не мое. Все обучающие курсы отдал жене, чтобы она этим занималась. Других мыслей не было. Только в начале карьеры выбирал между лыжными гонками и биатлоном. Больший акцент тогда сделали на биатлоне, — сказал Сидоров «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Евгений Сидоров
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