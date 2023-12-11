Биатлонист Сидоров рассказал, как относится к разговорам, что его брали в сборную по блату

Российский биатлонист Евгений Сидоров рассказал «СЭ», преследуют ли его разговоры о том, что в сезоне-2019/20 его незаслуженно взяли в сборную.

— Четыре года назад было много разговоров, что тебя незаслуженно взяли в команду, тема всплывала и три года назад. Тебе это как-то мешало в последующие годы карьеры?

— Не сказать, что прямо мешало. Просто были мысли об этом, что люди не знают, на что я способен. Хотелось всем доказать. Не знаю, что мешало это сделать. Я очень рад, что в начале этого сезона удается показать и доказать, что это было не просто так, что меня включали не за какие-то непонятные заслуги и по знакомству, а за счет результатов.

— В команде из-за этой истории проблем не возникало? Не было каких-то жестких шуток или чего-то другого?

— Нет, в команде все друг друга хорошо знают. Никто за спиной не шутил, не попрекал. Я с любым спортсменом, который был в составе, всегда хорошо общался и дружил. Никто ничего плохого не говорил.

— Не обидно, что историю до сих пор вспоминают?