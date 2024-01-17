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Сегодня, 19:15

Биатлонист Корнев рассказал, как поменял винтовку с российской на немецкую

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Александр Корнев рассказал «СЭ», где в период санкций смог достать винтовку немецкого производителя Anschutz.

— Ты же винтовку поменял, верно?

— Да, перед тем сезоном поменял винтовку. Ложу мне сделали только в Ханты-Мансийске, когда начался первый этап. Когда ее сделали, то было тяжело собраться, потому что сразу с новой ложи начал бегать на соревнованиях. Не мог закрепить начальную базу ощущений. После завершения сезона мы еще поработали с Альбиной Хамитовной Ахатовой. Она нам помогала на сборе в Тюмени. Весь месяц с нами провела и много по изготовке подсказала. Мы нашли определенную изготовку, которая подходит мне, и все время над ней работали. Сейчас привык к винтовке и подобрал все, что мне надо. Конечно, еще есть много над чем работать.

Александр Корнев и&nbsp;Йоханнес Бе&nbsp;теперь празднуют победу в&nbsp;одном стиле. «Когда делал жест Йоханнеса Бе, думал о том, чтобы не упасть». Биатлонист Корнев ярко начал 2024-й

— Винтовку поменял с российской БИ-7 на немецкую Anschutz. Это легко сделать в период санкций?

— У нас в Удмуртии были «стволы». Наверное, это те же, с которыми бегал еще Максим Максимов, с тех времен. Мы выбирали из них лучший и подходящий.

— То есть они в хорошем состоянии, несмотря на то что прошло лет 12-15?

— Да. Хороший «ствол» может долго служить. Мы нашли подходящий. Он делает свою работу как надо, — рассказал Корнев «СЭ».

Биатлон
Александр Корнев
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