Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:02

Гербулова и Плицев победили в прологе на этапе Кубка России в Ижевске в дуэльной стрельбе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская биатлонистка Наталья Гербулова стала победительницей пролога по дуэльной стрельбе на 4-м этапе Кубка России, который проводился перед основной программой соревнований в Ижевске.

Гербулова показала результат 1 минута 19,56 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Ксения Довгая. Третья позиция у Полины Шевниной.

Среди мужчин пролог выиграл Виктор Плицев с результатом 52,97 секунды (0 промахов). Вторым стал Александр Логинов, третьим — Василий Томшин.

Четвертый этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка» пройдет с 18 по 21 января. В программе запланированы индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.

Биатлон
Виктор ПЛИЦЕВ
Наталья Гербулова
0
Читайте также
Воронков оформил первый дубль в НХЛ, буллит Марченко принес «Коламбусу» победу
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России: пролог в Ижевске — смотреть дуэльную стрельбу

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости