Гербулова и Плицев победили в прологе на этапе Кубка России в Ижевске в дуэльной стрельбе

Российская биатлонистка Наталья Гербулова стала победительницей пролога по дуэльной стрельбе на 4-м этапе Кубка России, который проводился перед основной программой соревнований в Ижевске.

Гербулова показала результат 1 минута 19,56 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Ксения Довгая. Третья позиция у Полины Шевниной.

Среди мужчин пролог выиграл Виктор Плицев с результатом 52,97 секунды (0 промахов). Вторым стал Александр Логинов, третьим — Василий Томшин.

Четвертый этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка» пройдет с 18 по 21 января. В программе запланированы индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.