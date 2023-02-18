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Сегодня, 15:20

Халили: «Латыпов поймал уверенность, понимая, что сейчас превосходит всех остальных»

Алина Савинова
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Биатлонист Карим Халили подвел итоги гонки преследования на заключительном этапе Кубка России.

«В целом у нас была плотная борьба, особенно первые два-три круга. Многие ребята работали точно на рубеже. Очень интересная гонка получилась. О победе в общем зачете пока рано говорить, потому что в каждой гонке все меняется. Завтра заключительный старт. Сегодня в контактной гонке бежалось легче, чем вчера в спринте, потому что в группе можно где-то посидеть и отдохнуть. Думаю, что и самочувствие у меня было получше, чем вчера.

Конечно, с таким преимуществом Эдуарду Латыпову было комфортно работать. Он поймал эту уверенность, понимая, что сейчас превосходит всех остальных. Это ощущение позволяло ему справляться и на рубеже. У меня сейчас тоже состояние гораздо лучше и надеюсь, что оно будет становиться еще лучше», — цитирует Халили Metaratings.ru.

Латыпов выиграл гонку преследования в рамках шестого этапа Кубка России по биатлону в Чайковском. Халили занял второе место. Третьим стал Кирилл Бажин.

На данный момент Халили лидирует в общем зачете Кубка России, опережая расположившегося на второй строчке Александра Поварницына на 42 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/khalili-latypov-poimal-uverennost-ponimaya-chto-prevoskhodit-vsekh-ostalnykh-228905/
Биатлон
Карим Халили
Эдуард Латыпов
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