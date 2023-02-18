Биатлонист Латыпов победил в гонке преследования на Кубке России

Биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на Кубке России в Чайковском. Он показал результат 31 минуту 43,4 секунды, не допустив за гонку ни одного промаха.

Вторым пришел Карим Халили, отстав на 1 минуту и 1,07 секунды (1 промах). Третий — Кирилл Бажин с отставанием в 1 минуту и 9,3 секунды (0 промахов).

Финал

Чайковский

Мужчины

Гонка преследования

1. Эдуард Латыпов — 31.43,4 (0)

2. Карим Халили — 1.01,7 (1)

3. Кирилл Бажин — 1.09,3 (0)

4. Матвей Елисеев — 1.24,2 (0)

5. Максим Цветков — 1.38,8 (1)

6. Евгений Гараничев — 1.51,8 (1)

7. Ильназ Мухамедзянов — 1.59,3 (4)

8. Василий Томшин — 2.13,9 (3)

9. Петр Пащенко — 2.15,0 (3)

10. Антон Бабиков — 2.15,5 (4)