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Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Чемпионат мира по биатлону пройдет в феврале в Чехии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мировой сезон 2023 / 2024 в биатлоне стартует 25 ноября в Эстерсунде.
Фото AFP

Расписание Кубка мира и чемпионата мира по биатлону.

Сезон 2023 / 2024 стартует 25 ноября в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону будет состоять из девяти этапов, последний из которых начнется 17 марта 2024 года в Кенморе. Соревнования проводятся под эгидой Международным союзом биатлонистов (IBU) с сезона 1977/78 среди мужчин, и с сезона 1982/83 — среди женщин.

Чемпионат мира по биатлону состоится в феврале 2024 года в Чехии. По итогам сезона и всех индивидуальных дисциплин лучшим биатлонистам вручается Большой хрустальный глобус.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Мировые турниры по биатлону в сезоне — 2023 / 2024

  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Первый этап. Эстерсунд, Швеция. 25 ноября — 3 декабря
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Второй этап. Хохфильцен, Австрия. 8 — 10 декабря
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Третий этап. Ленцерхайде, Швейцария. 14 — 17 декабря
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Четвертый этап. Оберхоф, Германия. 4 — 7 января 2024 года
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Пятый этап. Рупольдинг, Германия. 10 — 14 января 2024 года
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Шестой этап. Антхольц, Италия. 18 — 21 января 2024 года
  • Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия. 7 — 18 февраля 2024 года
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Седьмой этап. Холменколлен, Норвегия. 29 февраля — 3 марта 2024 года
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Восьмой этап. Солджер Холлоу, США. 8 — 10 марта 2024 года
  • Кубок мира-2023/24 по биатлону. Девятый этап. Кэнмор, Канада. 14 — 17 марта 2024 года
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