Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Чемпионат мира по биатлону пройдет в феврале в Чехии

Расписание Кубка мира и чемпионата мира по биатлону.

Сезон 2023 / 2024 стартует 25 ноября в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону будет состоять из девяти этапов, последний из которых начнется 17 марта 2024 года в Кенморе. Соревнования проводятся под эгидой Международным союзом биатлонистов (IBU) с сезона 1977/78 среди мужчин, и с сезона 1982/83 — среди женщин.

Чемпионат мира по биатлону состоится в феврале 2024 года в Чехии. По итогам сезона и всех индивидуальных дисциплин лучшим биатлонистам вручается Большой хрустальный глобус.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Мировые турниры по биатлону в сезоне — 2023 / 2024