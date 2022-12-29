Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 00:22

В Гельзенкирхене прошла «Рождественская гонка». Клод и Симон выиграли гонку преследования

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В среду, 28 декабря, на «Фелтинс-арене» в Гельзенкирхене прошла традиционная «Рождественская гонка» с участием многих биатлонистов мира.

Гонку преследования выиграли французы Фабьен Клод и Жюлия Симон, которые преодолели дистанцию 33.41,6 с двумя штрафными кругами. Вторыми стали норвежцы Ветле Шостад Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандревольд — 33,8 (6). Замкнули тройку австрийцы Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза Хаузер — 45,4 (5).

В масс-старте победили норвежцы Кристиансен и Тандревольд — 33.46,7 (3 штрафных круга). Вторыми стали французы Клод и Симон, а замкнули тройку чехи Михал Крчмар и Маркета Давидова.

1
0
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
В Роскачестве заявили о снятии с продажи игрушек «Хагги Вагги» в России
Турки одобрили ответ Путина Западу на потолок цен на нефть
Лавров назвал нечестной позицию Вашингтона по возобновлению инспекций ДСНВ
Контуженный пулеметчик выбрался из горящей БМП и спас товарищей в ходе боя с диверсантами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алимбекова — о майке лидера: «Нашему комбинезону идет желтый»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости