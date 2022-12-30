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Источник: Ростовцев станет главным тренером сборной России по биатлону

Мария Гусева
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Павел Ростовцев станет главным тренером сборной России по биатлону, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 2011 по 2014 год Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

Источник: РИА
Биатлон
Павел Ростовцев
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