Источник: Ростовцев станет главным тренером сборной России по биатлону

Павел Ростовцев станет главным тренером сборной России по биатлону, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 2011 по 2014 год Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.