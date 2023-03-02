Белорусские биатлонистки Кручинкины ответили, смогли бы они сейчас пробиться в сборную России

Белорусские биатлонистки Елена и Ирина Кручинкины рассказали «СЭ» о проблемах, которые у них возникали раньше на российских соревнованиях. Кручинкины сменили спортивное гражданство в 2018 году.

— Когда вы меняли спортивное гражданство, то говорили, что не могли пробиться в российскую команду. Из причин называли, среди прочего, то, что у Мордовии не было таких возможностей и инвентаря, как у других регионов. Сейчас на вашем текущем инвентаре вы бы смогли пробиться в сборную России?

Елена: — В этом сезоне я бы, конечно, не смогла. Но если бы все было хорошо по здоровью, то, думаю, что да. Посмотрите на результаты в предыдущие годы.

Ирина: — У нас же тогда не было ни инвентаря, ни горных сборов.

Елена: — Просто нас обследовали и говорили, что функционально мы сильные. Но ты не мог реализоваться из-за того, что где-то у тебя лыжи не поехали или соперницы съездили в Сочи на горную подготовку и вернулись, а ты никуда не ездил. Горная подготовка дает большую прибавку к результату.

— Летом чуть ровнее были по результатам, учитывая, что лыжероллеры катят у всех одинаково?

Елена: — Нет, все равно. Многие перед чемпионатом России уезжали в горы. Не все, но кто мог себе позволить. Однако бывало, что даже без горной подготовки мы бегали неплохо, — сказали Кручинкины «СЭ».