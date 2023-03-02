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Белорусские биатлонистки Кручинкины назвали любимые российские города и стадионы

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Ирина и Елена Кручинкины.
Фото Соцсети

Белорусские биатлонистки Елена и Ирина Кручинкины в интервью «СЭ» назвали любимые города и стадионы в России. До 2018 года сестры выступали за нашу страну.

— Ирина, ты съездила в Красноярск летом и сделала пост в соцсетях, где назвала его вторым любимым городом после Саранска. Действительно так понравилось?

Ирина: — Сколько я ни ездила по городам, то не могла отметить тот, который мне очень нравится, кроме Саранска. Это был единственный, который наравне с ним. Саранск — родной, но Красноярск — очень красивый. Там много мест, куда можно съездить. Мне все понравилось.

— А как же Москва, Питер?

Ирина: — Нет. В Питере не понравилось.

Елена: — Мы там были на сборах. Вечно дожди и серость.

Ирина: — А Москва ассоциируется с тем, что мы всегда приезжали туда со сбора на сбор. Ты вечно несешь чехлы, винтовки. Такая суета постоянная.

Ирина и&nbsp;Елена Кручинкины. «На Кубке IBU бывает, что трасса кривая, стрельбище неподготовленное. В России с этим проблем нет». Интервью с сестрами Кручинкиными

— Остались ли в России любимые стадионы?

Ирина: — Мне больше всего нравится в Ижевске.

Елена: — Да, Ижевск. И, наверное, Тюмень. Еще Ханты, но ненадолго.

— Почему ненадолго?

Елена: — Там тоже классно. Мы туда часто приезжали на вкатку, когда за Мордовию бегали. Под конец уже начинали уставать. Потому что город маленький, сходить там особо некуда. Это сейчас он расширяется, появляются места. Но раньше не было куда сходить, чтобы головой разгрузиться. Еще и холодно часто было.

Какие-то неприятные ассоциации остались с того времени. Поэтому приятных воспоминаний больше от Ижевска и Тюмени, — сказали Кручинкины «СЭ».

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Елена Кручинкина
Ирина Кручинкина
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