Бе выиграл золото в гонке преследования на чемпионате Европы, Елисеев - второй!

Норвежский биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, где ранее победил в спринте. Россиянин Матвей Елисеев стал вторым, а замкнул тройку норвежец Ховард Богетвейт.

Для 25-летнего Елисеева эта медаль чемпионата Европы – вторая в карьере. Ранее у него было золото смешанной эстафеты, завоеванное в 2016 году.

У восьмикратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Тарьея Бе это золото – третье на чемпионатах Европы.

Минск (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Тарьей Бе (Норвегия) – 31.10,3 (1 шт. круг)

2. Матвей Елисеев (Россия) – отставание 28,5 (1)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) – 54,2 (1)

4. Сергей Бочарников (Белоруссия) – 1.04,1 (2)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.13,2 (3)

6. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.17,2 (2)…

12. Никита Поршнев (Россия) – 2.08,2 (2)…

20. Максим Цветков (Россия) – 2.23,7 (2)

21. Антон Бабиков (Россия) – 2.23,8 (3)…

30. Семен Сучилов (Россия) – 2.52,8 (3)