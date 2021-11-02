Башкиров рассказал о подготовке Логинова к сезону

Тренер российской мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров отметил, что у Александра Логинова не должно быть проблем с подготовкой к олимпийскому сезону, несмотря на пропуск чемпионата России по летнему биатлону. Турнир прошел в Тюмени с 23 по 26 сентября.

«Конечно, было бы интересно посмотреть, как бы он пробежал на летнем чемпионате России. Это все-таки показатель летней подготовки. Но с моей точки зрения, в том, что касается физической, функциональной, силовой подготовки, проблем у него быть не должно», — приводит слова Башкирова официальный сайт СБР.

Также Башкирова добавил, что Гараничев смог влиться в рабочий ритм, несмотря на болезнь в начале сбора.

«Несмотря на то что визуально его болезнь во время летнего чемпионата России не казалась такой сильной, ему пришлось пропустить значительный период времени, и это было заметно в начале сбора. К концу он вошел в рабочий ритм и влился в общую группу», — сказал Башкиров.

В группу биатлонистов Башкирова входят Логинов, Гараничев и Матвей Елисеев. Они провели сбор в австрийском Рамзау, а сейчас тренируется в Тюмени.