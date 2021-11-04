Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался в возрасте 64 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Князев — заслуженный тренер России, в 2020 году он работал в резервной сборной России по биатлону, в разное время входил в тренерский штаб основной национальной команды.

В 2011 году Князев возглавлял юношескую сборную России, в составе которой выступали чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков.