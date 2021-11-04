Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев

11:44

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался в возрасте 64 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Князев — заслуженный тренер России, в 2020 году он работал в резервной сборной России по биатлону, в разное время входил в тренерский штаб основной национальной команды.

В 2011 году Князев возглавлял юношескую сборную России, в составе которой выступали чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12842777

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
В России зафиксирован суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19
1
0