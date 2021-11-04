Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев
11:44
Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался в возрасте 64 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
Князев — заслуженный тренер России, в 2020 году он работал в резервной сборной России по биатлону, в разное время входил в тренерский штаб основной национальной команды.
В 2011 году Князев возглавлял юношескую сборную России, в составе которой выступали чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков.
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