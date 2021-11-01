Тириль Экхофф: «Если вы посмотрите, что о спортсменах гуглят больше всего, окажется, что это вес»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась мнением о том, насколько важен вес для спортсменов.

«Если вы посмотрите, что о нас гуглят больше всего, окажется, что это вес, — сказала Экхофф в интервью TV2.no. — Вес является важным фактором во многих видах спорта, и не нужно быть крутым ученым, чтобы понять, что он на многое влияет в соревнованиях на выносливость»

По словам 31-летней спортсменки, ей очень повезло.

«Я особо не заостряла внимание на весе, но когда пошла в среднюю школу, там были определенные тенденции. Мы занимались разными видами спорта, и, к счастью, у меня была мама, которая стояла на своем. Девушки не так просты, как мальчики, у нас другие гормоны. Похудеть не так просто, и это часто не так уж полезно и хорошо. Вы можете заболеть остеопорозом и получить хрупкие кости, что в 30 лет совсем не круто», — отметила Экхофф.

27 ноября в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону

В прошлом сезоне Экхофф выиграла общий зачет Кубка мира.