Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин видит главную проблему в плохих результатах российских биатлонистов в отсутствии командного отношения к данному виду спорта.

– Почему русский биатлон в такой заднице? Этот вопрос открытый. Надо работать с молодежью и с теми спортсменами, которые сейцчас есть. Я очень уважительно отношусь к Вяльбе. Она относится к своим спортсмена "с кнутом и пряником", что является самым правильным. Взаимное уважение, это хорошая команда. В биатлоне нет команды. Для результата нужно сплотиться, – сказал Шипулин интервью Марии Командной на Youtube-канале Commandos.

Антон Шипулин – о завершении карьеры: "Могут приехать и сказать: "Ты не поедешь на чемпионат мира". Зачем это надо?"

Антон Шипулин: "За год до Олимпиады косвенно предлагали принимать допинг"

"Лапшин был в списках Родченкова, но выступал за Южную Корею". Шипулин – о двойных стандартах в спорте