Касперович возглавил биатлонную сборную Санкт-Петербурга

Известный биатлонный специалист Александр Касперович назначен главным тренером сборной Санкт-Петербурга. Об этом сообщил президент городской Федерации биатлона, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Александр Касперович приступил к исполнению обязанностей главного тренера сборной Санкт-Петербурга. Он занял соответствующую штатную должность, зачислен в структуру городского Спорткомитета. Никаких временных рамок при договоренности с ним мы не очерчивали. Касперович будет выполнять свои обязанности так долго, пока это будет всех устраивать», — рассказал Васильев Betonmobile.ru.

Новое назначение не помешает Касперовичу работать с чемпионом мира Александром Логиновым в качестве личного тренера.

«Совмещение возможно, я никогда этому не препятствовал. Если человек эффективно выполняет свои прямые обязанности, зачем лишать его совместительства? Он может работать не только с Логиновым, пусть будет устроен еще хоть в десяти местах. В Петербурге Касперович займется руководством всеми городскими командами, будет решать организационные и методические вопросы. Это, скорее, менеджерская функция, а не тренерская. Поэтому требовать, чтобы Касперович присутствовал на всех сборах, федерация не намерена», — объяснил Дмитрий Васильев.

Напомним, что последнее время Александр Касперович работал главным тренером биатлонной сборной Болгарии.