Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин ​прокомментировал судебное дело с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

8 октября 2018 года, в результате двух драк с братьями Кокоринами, Мамаевым и Протасовицким пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.

– В семье не без урода. В каждой деятельности и в каждом виде спорта есть люди, которые перешагивают черту и позволяют себе лишнее. Не буду защищать их или говорить, правильно или неправильно они поступили. Они сделали то, что сделали. Уверен, что они уже десять тысяч раз об этом пожалели, все обдумали и сделали определенные выводы, –сказал Шипулин интервью Марии Командной на Youtube-канале Commandos.

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая