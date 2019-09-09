Антон Шипулин: «Надеюсь, что сор из избы уже не будут выносить»

Олимпийский чемпион Антон Шипулин подчеркнул: переговоры Союза биатлонистов России (СБР) со спортсменами сборной страны в будущем не должны становиться достоянием общественности.

Ведущие биатлонисты сборной России на протяжении всего лета обсуждали с руководством условия контрактов на предстоящий сезон, что активно обсуждалось в средствах массовой информации.

— Я знаю, что ребятам пошли навстречу. Важно, чтобы одна и вторая сторона договаривались между собой, нельзя сказать, что ситуация исчерпана, — цитирует Шипулина ТАСС. — Я думаю, что будут споры, но надеюсь, что сор из избы уже не будут выносить. Это моменты, которые должны решаться в кабинете между спортсменами и руководством СБР.