Анна Богалий рассказала о последней встрече с олимпийским чемпионом по биатлону Маматовым

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, когда последний раз виделась с Виктором Маматовым.

«Книгу он дописать, похоже, так и не успел, еще на юбилее говорил, что над ней работает. Последний раз я видела его 18 октября, ездили к нему с [президентом Союза биатлонистов России] Виктором Майгуровым, с Еленой Седых из Олимпийского комитета России. Были недолго — ему уже было тяжело, минут 15 пообщались. Рукопожатие было крепким. Но уже сдавал серьезно», — цитирует Богалий ТАСС.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

Маматов — двукратный олимпийский чемпион (1968 и 1972) в эстафете и четырехкратный чемпион мира.