Анфиса Резцова: "У нас в биатлоне бардак"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью "СЭ" заявила, что в российском биатлоне царит бардак. Она добавила, что спортсмены не отбирались в национальную команду по спортивному принципу.

- В российском биатлоне все не так, - заявила Резцова. - Перед лыжниками и лыжницами сборной России, а также перед их тренерами и руководителем федерации я преклоняюсь, потому что они большие молодцы. Про свой любимый биатлон я такого сказать не могу. Бардак у нас в биатлоне. Как будто на самотек все пущено.

– В чем именно бардак выражается?

– Во всем. Что обещал нам президент СБР Владимир Драчев после своего избрания? Спортивный принцип отбора в национальную команду. А на деле? Только на первый и второй этапы Кубка мира так отбирались. В дальнейшем же как бог на душу положит. А точнее, как регионы заплатят за своих спортсменов. (Андрей Шитихин)

Полная версия скандального интервью Резцовой - скоро в "СЭ"