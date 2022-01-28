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Сегодня, 19:33

Анфиса Резцова: «Пусть на меня не обижается, но у Подчуфаровой не получалось быть великой спортсменкой»

Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала завершение карьеры российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой.

«Подчуфарова не была сильнейшей. Пусть на меня не обижается, но у нее не получалось быть великой спортсменкой. Я в ней этого не видела. Она пыталась уйти в другую сборную, хотела доказать, что она может быть классной биатлонисткой. Но Оля не была большой спортсменкой. Я прошу у нее прощения», — сказала Резцова «Чемпионату».

Биатлонистка является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году она объявила о завершении карьеры, однако через год вернулась в биатлон.

В январе 2021 года 29-летняя Подчуфарова заявила о планах вернуться в сборную России, она принимала участие во внутрироссийских стартах, но призовых мест не заняла.

Источник: https://www.championat.com/
Анфиса Резцова
Ольга Подчуфарова
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