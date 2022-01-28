Анфиса Резцова: «Пусть на меня не обижается, но у Подчуфаровой не получалось быть великой спортсменкой»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала завершение карьеры российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой.

«Подчуфарова не была сильнейшей. Пусть на меня не обижается, но у нее не получалось быть великой спортсменкой. Я в ней этого не видела. Она пыталась уйти в другую сборную, хотела доказать, что она может быть классной биатлонисткой. Но Оля не была большой спортсменкой. Я прошу у нее прощения», — сказала Резцова «Чемпионату».

Биатлонистка является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году она объявила о завершении карьеры, однако через год вернулась в биатлон.

В январе 2021 года 29-летняя Подчуфарова заявила о планах вернуться в сборную России, она принимала участие во внутрироссийских стартах, но призовых мест не заняла.