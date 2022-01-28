Драчев: «Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал завершение карьеры российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой.

«Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт. В момент, когда Ольга выступала, я был чуть подальше от биатлона. Но смотрел и следил, приятно: девочка взлетела, немного побеждала. Приятно, что у нас рождаются те, кто может обыграть и норвежцев, и немцев. Но все когда-то завершают спортивные карьеры», — сказал Драчев «Чемпионату».

Напомним, российская биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила профессиональную карьеру после «Гонки звезд», которая прошла 28 января в Москве. Команда Подчуфаровой завоевала бронзовые медали гонки.