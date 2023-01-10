Резцова: «Роствоцев — правильная кандидатура, очень уважаю его»

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на новость о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Очень уважаю Пашу как спортсмена и как человека. Он правильно общается со спортсменами, легко находит с ними контакт. Ростовцев — правильная кандидатура. О тренерской деятельности пока ничего не могу сказать, но я думаю, он справится и найдет все входы и выходы к тому, чтобы были результаты. Ему сейчас самое главное — настроиться самому, и все получится! Когда выдвигался первый раз на пост, ему палки в колеса вставляли. Сейчас, думаю, этого не произойдет повторно», — приводит слова Резцовой Sport24.

С 2011 по 2014 год 51-летний Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.