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Сегодня, 15:21

Богалий — о назначении Ростовцева: «Нужен был человек, который бы курировал работу всех звеньев, чтобы был результат»

Виталий Косик
Корреспондент
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Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий считает, что Павел Ростовцев в должности главного тренера сборной России по биатлону мог бы координировать и курировать работу всех тренерских групп национальной команды.

Сегодня, 10 января, Ростовцев был назначен главным тренером сборной России.

«Меня очень радует то, как сейчас проходит Кубок России: в гонках есть конкуренция, интрига, для болельщиков созданы все условия, чтобы они могли следить за соревнованиями. Мы все работаем на перспективу, на будущее. Сейчас спортсмены сборной разделены на тренерские группы, их много, и, как я предполагаю, нужен был человек, который бы курировал работу всех звеньев, чтобы был результат. Виктору Викторовичу Майгурову все не охватить. Кроме того, у нас подрастает резерв и его тоже нужно брать на заметку», — приводит слова Богалий ТАСС.

С 2011 по 2014 год 51-летний Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Источник: https://tass.ru/sport/16768185
Биатлон
Сборная России по биатлону
Анна Богалий
Павел Ростовцев
СБР
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