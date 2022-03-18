Анаис Бескон объявила о завершении карьеры

Французская биатлониста Анаис Бескон на своей странице в Instagram сообщила, что завершает карьеру.

«За несколько часов до старта последнего спринта сезона я вынужден объявить, что он также станет последним в моей карьере. Да, «всему хорошему приходит конец».

Этой весной я уберу свою винтовку и уверяю вас, что буду скучать по ней. С большим волнением я говорю вам эти слова. Я буду столь же эмоциональна в ближайшие несколько дней, когда надену свои последние нагрудники на этом месте, которое видело мое начало в Кубке мира.

Оглядываясь на все годы, проведенные на высшем уровне, я вспоминаю очень многое. Были взлеты и падения, срывы и столкновения, травмы, прекрасные встречи, завязавшиеся дружеские отношения, посещенные и вновь увиденные страны, а также пьедесталы и медали!

Я создала себя с помощью и благодаря биатлону. Теперь я собираюсь перевернуть страницу, чтобы продолжить свое путешествие.

Я хочу и должна поблагодарить вас, мою семью и друзей, моих партнеров и болельщиков, а также всех тех, кто всегда работал за кулисами, чтобы обеспечить мой успех и мою эффективность... СПАСИБО", — написала Бескон.

34-летняя биатлонистка является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, чемпионкой мира в смешанной эстафете и шестикратной вице-чемпионкой мира.