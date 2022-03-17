Резцова: «СБР слабо борется за наших спортсменов! Нужно выступать под нейтральным флагом»

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на исключение Союза биатлонистов России (СБР) из членства в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Думаю, в будущем стоит приложить усилия за возвращение членства. СБР слабо борется за своих спортсменов. Идут на поводу у международных федераций. Очень отрадно, что норвежские представители лыжного спорта уходят в отставку именно из-за того, что россиян не допускают к стартам», — сказала Резцова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также трехкратная чемпионка мира прокомментировала предложение бывшего президента СБР Владимира Драчева о создании своей международной биатлонной федерации.

«Думаю, смысла нет. Это совсем другая история. Ну, международную мы создадим, к нам никто не поедет. А что дальше? Премиальные начислит наша страна и все. Не поедут другие страны, многие не поедут, поэтому нет смысла. Надо бороться за Европу, чтобы наших спортсменов допускали. Нас же пустили без флага и гимна на Олимпийские игры. Почему на Кубок мира не пускают? Пусть едут без флага. Мы выступали на Олимпийских играх без флага и гимна. И в 1992 году мы так выступали и побеждали всех, и нас боялись. Да, под Олимпийским флагом, но ничего страшного. Спортсмены готовились много времени. И что, им заканчивать со спортом на этом?» — добавила Резцова.

В IBU подчеркнули, что у федераций есть семь дней, чтобы отреагировать, после чего исполком примет окончательное решение о приостановке членства, которое будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU в сентябре 2022 года.