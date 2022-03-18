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Сегодня, 15:02

Симон Фуркад выступил против отстранения российских биатлонистов

Симон Фуркад заявил, что неправильно отстранять спортсменов из-за политики
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший французский биатлонист, чемпион мира 2009 года Симон Фуркад прокомментировал отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идет не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — цитирует metaratings.ru Фуркада.

2-го марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Источник: https://metaratings.ru/news/simon-furkad-ne-dumayu-chto-otstranenie-sportsmenov-eto-pravilnoe-reshenie-1224303/
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