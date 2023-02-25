Александр Поварницын: «Жена заставляет поверить, что я сильный»

Биатлонист Александр Поварницын рассказал о поддержке родных на чемпионате России в Ижевске. В суперпасьюте 28-летний спортсмен сегодня выиграл золото.

— По стадиону объявляли, что у тебя здесь отец. Говорил ли он что-то перед гонкой?

— Нет. У меня отец знает, как настраивать. Он никогда лишнего слова не скажет.

— Жена что говорит?

— Всегда говорит, что я сильный. Заставляет меня поверить в это. Я часто ною, что у меня ничего не получается. Но, благодаря ей, понимаю, что все может получится.

— Удается во время гонки замечать плакаты, которые она готовит к гонкам?

— Когда длинная гонка — да, когда скоротечная — не удается.

— Дополнительную мотивацию не придает?

— Придает, конечно. Особенно, когда он в первый раз это сделала. Просто окрыленный бежал по трассе, — сказал Поварницын.