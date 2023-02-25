Биатлонист Поварницын победил в суперпасьюте на чемпионате России

Биатлонист Александр Поварницын стал победителем в гонке преследования на чемпионате России в Ижевске.

28-летний спортсмен допустил всего один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию в 7,5 километра за 18 минут и 27,7 секунды.

Второе место занял белорусский биатлонист Антон Смольский (отставание в 0,8 секунды при трех промахах). Третьим стал россиянин Карим Халили (+7,6 секунды при 3 промахах).

Чемпионат России по биатлону

Мужская гонка преследования. 7,5 км

1. Александр Поварницын — 18.27,7 (1)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — +0,8 (3)

3. Карим Халили — +7,6 (3)