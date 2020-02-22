Александр Логинов: «Как мне теперь заполнить систему АДАМС?»

Российский биатлонист Александр Логинов откровенно рассказал об обыске, который ему устроила итальянская полиция и последствиях произошедшего.

— Готовы к тому, что подобное будет происходить с вами до конца карьеры?

— Я уже ничему не удивляюсь. Видимо, они пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если так будет лучше для всех, наверное, так надо и сделать.

— Вы серьезно?

— Я уже не молодею. А кому-то от этого может быть будет комфортно. IBU, видимо, так хочет.

— Какое вам дело до их комфорта?

— Да никакого. Я и говорю: пусть проверяют. Никогда не скрывался. Пусть хоть живут со мной. Но самая больная тема сегодня — мой телефон. Не могу пообщаться с семьей. Да что там — я же даже не могу заполнить АДАМС, чтобы указать свое местоположение. Просто не на чем! А если ко мне придут?И это, не говоря о том, что я не могу купить билеты. Сейчас же все подвязано на телефоне, вы сами знаете.

— Не сказали, когда отдадут?

— Не знаю, разговор шел тяжеловато.

— Казахам после похожей истории возвращали три месяца.

— Я уже не знаю, чего ждать. (Владимир Иванов)

«Если для всех лучше завершение моей карьеры, наверное, так и надо сделать». Сенсационное интервью Логинова