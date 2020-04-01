Александр Касперович: «У Драчева вообще нет опыта работы в спорте, ноль»

Старший тренер сборной Санкт-Петербурга и личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович рассказал об участии в составлении письма, призывающего президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева сложить полномочия.

— Меня подписывать письмо никто не просил. Я участвовал в его составлении. С чем-то был согласен, с чем-то нет. Потом мы все подредактировали и приняли решение, что оно в таком виде пойдет к Владимиру Петровичу, чтобы он его прочитал и принимал решение сам, — сказал Касперович.

— Лично у вас к Владимиру Драчеву какие вопросы?

— Их много. Но начнем с последнего чемпионата мира. Вы же прекрасно знаете, что там произошло. Чем там можно быть довольным? Если к личному тренеру чемпиона мира такое отношение со стороны президента. Я отработал со всеми президентами СБР, начиная с первого Новикова, и никогда такого не было. Тот же Драчев был в команде, когда я уже был тренером.

Он великий спортсмен, никаких вопросов. Я очень уважаю его как спортсмена и обладателя Кубка мира. Помню и знаю, как и на каком уровне он выступал. Но у человека вообще нет опыта работы в спорте. Но его избирали регионы. Пусть они и отвечают в той же мере, что и Драчев. (Мария Никулашкина)

«Вам лучше сосредоточиться на работе в Госдуме». Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку // Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция // «Нам сейчас выжить надо, а не о спонсорах в СБР думать!» Губерниев — о скандальном письме биатлонистов