Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал письмо тренеров и ветеранов биатлона, которые призывают Владимира Драчева покинуть пост президента СБР. По словам комментатора, думать сейчас нужно совершенно о другом.

— Спонсоров в российском спорте в ближайшее время в биатлоне не будет от слова совсем, — предостерег Губерниев. — Сейчас в мире — кризис. Предприятия банкротятся. Нефть — дешевая. Нужно быть реалистами. Вся надежда только на государство, которое не бросит спорт. И в период, когда во всем мире люди борются за жизни людей, предъявлять, что в каком-то виде спорта нет спонсоров — очень странно. Момент выбран крайне неблагоприятный. Сейчас люди меньше всего думают о развитии биатлона в стране. Нам выжить надо! Сейчас всем следует сесть дома и заниматься там спортом. Как я. А с биатлоном и всем остальным мы разберемся как-нибудь потом. Я говорю безотносительно защиты Драчева — сейчас действительно крайне неблагоприятный момент. Даже на олимпийское движение всем наплевать. В мире — пандемия. Мы о своих мамах думаем! Давайте не заниматься ерундой и сейчас все усилия прилагать для решения главной мировой проблемы. (Владимир Иванов)