Александр Касперович: «Логинов наберет оптимальную форму к чемпионату мира»

Тренер Александра Логинова Александр Касперович рассказал, что спортсмен целенаправленно подводит себе к чемпионату мира в Антхольце.

— Логинов готовился с командой. Но у него была травма, и сейчас он не в идеальной форме. Это не тот результат, который хотелось бы видеть, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Подиум — это хороший показатель. Точная стрельба — мастерство. Но дистанционная скорость еще не та, еще не время. Он не должен столько проигрывать ходом. Думаю, он наберет оптимальную форму к чемпионату мира. Главный старт — это Антхольц.